Corona-Inzidenz erstmals über 1.000: Mehr als 10.000 neue Fälle

Die Corona-Inzidenz in Berlin hat erstmals die 1.000er-Marke überschritten.

Berliner Inzidenz weiterhin deutlich über Bundesdurchschnitt

Wie aus dem Lagebericht des Senats hervorgeht, lag der Wert am Mittwoch (19. Januar 2022) bei 1.055,1. Am Vortag waren es 962,8. Der sprunghafte Anstieg der Inzidenz könnte auf Nachmeldungen von Corona-Fällen zurückgehen: In den vergangenen Tagen konnte der Bezirk Marzahn-Hellersdorf aufgrund technischer Probleme keine Daten übermitteln. Die bundesweite Inzidenz lag am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 575,7. Berlin weist nach Bremen nach wie vor die zweithöchste Inzidenz in Deutschland auf.