S-Bahn-Verlängerungen Spandau und Teltow werden vorgeplant

Die angestrebte Verlängerung von S-Bahn-Linien am Stadtrand und ins Berliner Umland geht in eine neue Phase.

So soll die Planung für den neuen Abschnitt der S25 von Teltow nach Stahnsdorf vertieft werden, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Freitag (14. Januar 2022) mitteilte. Dazu sei eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Finanziell gesichert wurde ebenfalls die Vorplanung für eine S-Bahn-Verlängerung ins Falkenhagener Feld in Spandau . Beide Streckenabschnitte sind Projekte des Berlin-Brandenburger Schienenausbauprogramms i2030. Ziel sind bessere Bahnverbindungen Berlins mit dem Umland, damit mehr Menschen ihr Auto stehen lassen können.

10-Minuten-Takt zwischen Stahnsdorf und Berliner Zentrum geplant

Brandenburg gibt laut Verbund sechs Millionen Euro, damit die S25-Verlängerung nach Stahnsdorf vorgeplant werden kann. Berlin gibt vier Millionen, um den zweigleisigen Ausbau der S-Bahn-Strecke in Lankwitz zwischen Südende und Lichterfelde Ost vorzuplanen. Das soll einen 10-Minuten-Takt zwischen Stahnsdorf und dem Berliner Zentrum ermöglichen. Neue Stationen entstehen an der Iserstraße und der Sputendorfer Straße in Teltow. Eine Inbetriebnahme der Strecke streben die Verantwortlichen im Jahr 2032 an.