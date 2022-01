Senat will strengere Regeln für Gastronomie rasch umsetzen

Der Berliner Senat will die von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie vereinbarten strengeren Zugangsregeln für die Gastronomie schnell umsetzen.

Das bekräftigte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote in einem Interview der «Berliner Morgenpost» (10. Januar 2022). Berlin sei vorbereitet, das in dieser Woche umzusetzen, sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die Senatssitzung am Dienstag. Das gelte auch für die ebenfalls von Bund und Ländern beschlossenen vereinfachten Quarantäneregeln. «Die verkürzte Quarantäne für Kontaktpersonen und Isolation von Infizierten wird auch in Berlin kommen», sagte Gote. «Und wir werden darüber sprechen, wie wir die Empfehlung des Bundes für FFP2-Masken im ÖPNV umsetzen.»

Quarantäne-Regel möglichst unkompliziert gestalten

Gote will die nicht unkomplizierte neue Quarantäne-Regel in Berlin so einfach wie möglich gestalten. «Ich glaube, dass das, was wir in Berlin beschließen werden, noch zu verstehen ist», sagte sie in dem Interview. «Ich sage aber auch, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit diesen hohen Infektionszahlen, die noch weiter in die Höhe gehen werden, die Nachverfolgung der Kontaktpersonen nicht mehr so gewährleisten können wie in den ersten Wellen.»