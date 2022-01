56.000 Beratungen für Prostituierte in vier Jahren

Mehr als 56.000 Mal sind drei vom Senat geförderte Beratungsstellen für Prostituierte zwischen 2017 und 2020 aufgesucht worden.

Die Förderung für die sogenannten Fachberatungsstellen für Sexarbeitende betrugen 2,3 Millionen Euro für den Verein «Hydra», 2 Millionen Euro für den «Frauentreff Olga des Notdienstes Berlin» sowie rund 840.000 Euro für die «Hilfe für Jungs». In Berlin gibt es noch weitere Anlauf- und Beratungsstellen für Prostituierte, etwa die Zentren für sexuelle Gesundheit und Familienplanung.

Beratungen werden gut angenommen: Bedarf an mehrsprachigen Angeboten

Der Senat stellte fest, die Zahlen zeigten, «dass der Beratungsbedarf in hohem Maße in Anspruch genommen wird und die Beratung infolgedessen eine gewisse Akzeptanz erfährt». Es gebe aber durchaus weiteren Bedarf am Ausbau von niedrigschwelligen, mehrsprachigen und fachkompetenten Beratungsangeboten. Ob die Mehrheit der Prostituierten zu Beratungen gehe, lasse sich aber nicht klären, weil die Gesamtzahl nicht bekannt sei. Beratungsstellen schätzen sie auf 6000 bis 8000, ein großer Teil der Frauen komme aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn.