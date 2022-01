Corona-Inzidenz gestiegen: Über 3000 Neuinfektionen gemeldet

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin erneut gestiegen. Sie lag nach den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen (04. Januar 2022) bei 286,8.

Am Sonntag und Montag gab es Werte um die 265. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Das RKI wies weiterhin darauf hin, dass in den Tagen um den Jahreswechsel wie schon an Weihnachten mit weniger Tests und Meldungen zu rechnen sei. Die vorliegenden Daten könnten daher noch unvollständig sein.