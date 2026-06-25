Hitzewelle: 40 Grad in Berlin erwartet

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Bunt und vielfältig: Berliner «Pride Month» startet
Einen Monat lang will die schwul-lesbische Szene in Berlin mit dem sogenannten «Pride Month» für mehr Sichtbarkeit und Gleichberechtigung werben. mehr
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In Berlin und Brandenburg stehen die bislang heißesten Tage des Jahres bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können die Temperaturen bis zu 40 Grad erreichen.
Der Donnerstag startet mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Die Temperaturen steigen auf 32 bis 36 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es etwas ab. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 13 Grad. Am Freitag setzt sich das sonnige und trockene Wetter fort. Die Höchstwerte liegen bei 33 Grad, in Südbrandenburg sind sogar bis zu 37 Grad möglich. Am Samstag erwartet der DWD Höchsttemperaturen von 37 bis 40 Grad. Am Abend könnte jedoch ein Gewitter eine kurze Abkühlung bringen.
Die Tageshöchstwerte werden zu dieser Jahreszeit am späten Nachmittag oder frühen Abend zwischen 17 und 18 Uhr erwartet. Dies habe mit den langen Tagen und damit einhergehender langer Sonneneinstrahlung zu tun, erklärte Stefan Rubach, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). «Und dann dauert es ewig bis es langsam runterkühlt, bis wir unter die 30 Grad kommen.» Die Tiefstwerte würden nur kurz etwa zum Sonnenaufgang erreicht.
Für die Region Berlin-Brandenburg liegt der UV-Index dem Bundesamt für Strahlenschutz zufolge voraussichtlich bei etwa 7 bis 8 - also hoch bis sehr hoch. Die Skala geht von 1 bis 11+. Ein sehr hoher UV-Index bedeutet, dass man tagsüber unbedingt Schatten aufsuchen soll. Schützende Kleidung, Hut, Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel sind ein Muss.
Die Berliner Freibäder und Badeseen bieten Abkühlung. Die Kühle-Orte-Karte zeigt öffentliche Trinkwasserbrunnen und Rückzugsorte in der Stadt an, dazu gehören etwa Kirchen, Bibliotheken, Nachbarschaftstreffs und Rathäuser. Medizinische Betreuung gibt es dort nicht. Klimatisiert sind in der Regel auch Kinos und Einkaufszentren, erträglicher ist es außerdem im Schatten großer Bäume sowie am und im Wasser.