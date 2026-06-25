Hitzewelle: 40 Grad in Berlin erwartet

Der Donnerstag startet mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Die Temperaturen steigen auf 32 bis 36 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es etwas ab. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 13 Grad. Am Freitag setzt sich das sonnige und trockene Wetter fort. Die Höchstwerte liegen bei 33 Grad, in Südbrandenburg sind sogar bis zu 37 Grad möglich. Am Samstag erwartet der DWD Höchsttemperaturen von 37 bis 40 Grad. Am Abend könnte jedoch ein Gewitter eine kurze Abkühlung bringen.