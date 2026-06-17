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Neues Bürgeramt in Pankow eröffnet

Bürgeramt

Eine Mitarbeiterin sitzt in einem Berliner Bürgeramt an ihrem Arbeitsplatz. (Symbolbild)

© dpa

In der Rosenthaler Kirchstraße wurde ein weiteres Bürgeramt eingeweiht. Es ist das fünfte im Bezirk Pankow und soll eine Lücke im Norden Berlins schließen.

Mit dem neuen Bürgeramt können nun viele Pankowerinnen und Pankower zeit- und wohnortnah behördliche Angelegenheiten wie die Beantragung von Ausweisdokumenten oder Bewohnerparkausweisen regeln. Profitieren sollen vor allem Menschen, die in den Ortsteilen Rosenthal, Wilhelmsruh und Französisch Buchholz wohnen.

Bürgeramt ab Donnerstag im Regelbetrieb

Die Bezirksbürgermeisterin von Pankow, Cordelia Koch, sagte anlässlich der Eröffnung: "Mit dem neuen Bürgeramt in der Kirchstraße wird die Berliner Verwaltung für viele Menschen im Pankower Norden besser erreichbar." Pankow sei der bevölkerungsreichste Bezirk Berlins und wachse weiter. Deshalb sei es wichtig, dass auch die Bürgerdienste Schritt halten, so Koch. Der Regelbetrieb im neuen Bürgeramt startet am Donnerstag.

Autor:in: BerlinOnline
Quelle: Pressemitteilung des Bezirksamts Pankow
Veröffentlichung: 17. Juni 2026
Letzte Aktualisierung: 17. Juni 2026

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