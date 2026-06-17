Neues Bürgeramt in Pankow eröffnet

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Schutz vor Gewalt: Berlin bekommt zwei neue Frauenhäuser
Mehr als 13.000 Gewaltopfer in Partnerschaften - Berlin reagiert darauf mit mehr Schutzplätzen und mobilen Beratungsstellen für betroffene Frauen und Kinder. mehr
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In der Rosenthaler Kirchstraße wurde ein weiteres Bürgeramt eingeweiht. Es ist das fünfte im Bezirk Pankow und soll eine Lücke im Norden Berlins schließen.
Mit dem neuen Bürgeramt können nun viele Pankowerinnen und Pankower zeit- und wohnortnah behördliche Angelegenheiten wie die Beantragung von Ausweisdokumenten oder Bewohnerparkausweisen regeln. Profitieren sollen vor allem Menschen, die in den Ortsteilen Rosenthal, Wilhelmsruh und Französisch Buchholz wohnen.
Die Bezirksbürgermeisterin von Pankow, Cordelia Koch, sagte anlässlich der Eröffnung: "Mit dem neuen Bürgeramt in der Kirchstraße wird die Berliner Verwaltung für viele Menschen im Pankower Norden besser erreichbar." Pankow sei der bevölkerungsreichste Bezirk Berlins und wachse weiter. Deshalb sei es wichtig, dass auch die Bürgerdienste Schritt halten, so Koch. Der Regelbetrieb im neuen Bürgeramt startet am Donnerstag.