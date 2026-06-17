Neues Bürgeramt in Pankow eröffnet

Die Bezirksbürgermeisterin von Pankow, Cordelia Koch, sagte anlässlich der Eröffnung: "Mit dem neuen Bürgeramt in der Kirchstraße wird die Berliner Verwaltung für viele Menschen im Pankower Norden besser erreichbar." Pankow sei der bevölkerungsreichste Bezirk Berlins und wachse weiter. Deshalb sei es wichtig, dass auch die Bürgerdienste Schritt halten, so Koch. Der Regelbetrieb im neuen Bürgeramt startet am Donnerstag.