Zum 16. Mal findet der Berlin Triathlon im Juni 2022 mit Start an der Insel der Jugend im Treptower Park in Berlin statt.

Strecke und Verkehrsbehinderungen beim Berlin Triathlon

Die erste Disziplin des Berlin Triathlons ist Schwimmen und führt die Teilnehmer rund um die Insel der Jugend. Die 6,34 Kilometer lange Radstrecke verläuft am Plänterwald entlang und wird je nach erforderlicher Distanz bis zu 14 Mal gefahren. Die Laufstrecke führt über rund 5 Kilometer durch den Plänterwald und um ihn herum. Je nach Distanz müssen die Athleten 100 Meter bis 1,9 Kilometer schwimmen, 2,5 bis 89 Kilometer Rad fahren und 400 Meter bis 21 Kilometer laufen.



Am Wochenende kommt es im Bereich des Wettkampfgeländes zu Einschränkungen des Straßenverkehrs. An beiden Tagen wird es zu Fahrverboten bzw. Fahreinschränkungen im Bereich der Straße Neue Krugallee, Baumschulenstraße, Köpenicker Landstraße (stadteinwärts), Bulgarische Straße, Alt-Treptow und Puschkinallee kommen. Voraussichtlich werden die Sperrungen am 31. Juli im Zeitraum vom 12 bis 21 Uhr und am 01. August zwischen 06:30 und 18 Uhr sein.