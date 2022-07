Gesundbrunnen verbindet kulturelle Vielfalt, gute Einkaufsmöglichkeiten und vergleichsweise günstige Mieten. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zu Prenzlauer Berg.

Prunkvoller Altbau in der Badstraße

Detail eines Altbaus in der Badstraße

Altbau in der Weddinger Badstraße

Kaninchenfeld in der Chausseestraße, geschaffen von der Künstlerin Karla Sachse. Das Kunstwerk an der ehemaligen Grenzübergangsstelle ist ein Mauerdenkmal der etwas anderen Art und nimmt Bezug auf die einst blühende Kaninchenpopulation auf dem Todesstreifen.

Der Name des Ortsteils Gesundbrunnen ist wörtlich zu nehmen: Er geht auf eine mineralhaltige Quelle zurück, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts entdeckt wurde. Auf Geheiß Friedrich II. wurde die Heilquelle der Öffentlichkeit zugängig gemacht und ein Heilbad namens Luisenbad errichtet. Der Gesundbrunnen wurde schnell zu einem beliebten Ausflugsort und um die Quelle herum entstand eine Siedlung.

Badstraße

Die prunkvollen Häuser an der Badstraße - sie wurde nach dem Luisenbad benannt - zeugen noch heute von dem einstigen Charme des Stadtteils. Ältestes Bauwerk ist die Evangelische Pfarrkirche St. Paul, die von Karl Friedrich Schinkel entworfen wurde. Auch die Panke-Mühle ist erhalten, wenn auch nicht in ihrer ursprünglichen Form. Im frühen 18. Jahrhundert als Walkmühle errichtet, wurde später eine Paiermühle daraus und dann eine Mahlmühle.



Heute ist das alte Mühlenhaus ein Bürogebäude. Die Badstraße ist nach wie vor die Lebensader des Ortsteils. In diesen Tagen ist sie geprägt von den vielen türkischen und arabischen Anwohnern und Geschäften. Die heilende Wirkung des Wassers kann übrigens leider niemand erfahren, denn die Quelle wurde versehentlich im Jahre 1882 bei Bauarbeiten verschüttet.