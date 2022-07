Der Soldiner Kiez liegt im Wedding. Er ist ein sehr internationaler Kiez mit gutem Zusammenhalt - und schönen Spazierwegen an der Panke.

Der Soldiner Kiez liegt im Ortsteil Gesundbrunnen , der früher zum Stadtteil Wedding gehörte und heute zu Mitte . Der Kiez ist noch sehr jung. Seinen Namen hat er vom Quartiersmanagement Soldiner Straße / Wollankstraße, das im Jahr 1999 eingerichtet wurde. Die Soldiner Straße ist nach der Stadt Soldin in Pommern benannt, die heute in Polen liegt und Myślibórz heißt. Sie durchläuft das Quartier ungefähr in Ost-West-Richtung. Die Grenzen des Kiezes bilden die Trasse der Nordbahn, Drontheimer Straße bzw. Provinzstraße sowie Osloer Straße.

Stadtgrün: Panke und Franzosenbecken

Am Ufer der Panke, die den Soldiner Kiez etwa in Nord-Süd-Richtung durchfließt, stehen große, alte Bäume. Der Spazierweg entlang des Wassers lädt zum Gucken, Flanieren und Durchatmen ein. An einem Abend im Dezember führt der Verein panke.info ein Lichterfest durch. Hierfür werden Teelichter auf kleinen Holzbötchen an der Brücke nahe des Fordoner Platzes zu Wasser gelassen und an der Gotenburger Straße wieder herausgefischt. Die Besucher:innen begleiten sie mit Lampions und Fackeln am Panke-Ufer bis zum Ziel. Östlich der Panke, hin zur Hugenottenkirche, liegt das Franzosenbecken. Die Senke ist ein Überlaufbecken der Panke und wird heute von den Anwohner:innen als Park genutzt. Im Norden schließen sich Spielplätze an, im Westen eine Kleingartenanlage.