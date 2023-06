Das restliche Lichterfelde zeichnet sich durch Einfamilienhäuser und Mietshäuser aus. In Lichterfelde Süd befindet sich eine Hochhaussiedlung, die sogenannte Thermometersiedlung. Die Straßen sind nach den Physikern benannt, denen die physikalischen Einheiten für die Temperatur ihre Namen verdanken: Anders Celsius, Daniel Gabriel Fahrenheit und René-Antoine Ferchault de Réaumur. An das alte Dorf Giesensdorf erinnern noch die Dorfkirche und das Gemeindehaus am Ostpreußendamm. Als ein Symbol für die Zeit der Villenbebauung steht auf dem Oberhofer Platz die Petruskirche.