Bötzowviertel

Der Arnswalder Platz an der Nordostseite des Bötzowviertels ist für den Stierbrunnen bekannt. Der recht großzügig angelegte Platz mit Spielplätzen, alten Bäumen, Bänken, Spazierwegen, Rasenflächen und historischer Handpumpe sind eine kleine Oase zwischen den Häusern. Wer mehr Grün braucht und will, spaziert Richtung Süden zum alten Volkspark Friedrichshain mit Teichen, Springbrunnen, Duftgarten, Kletterfelsen und mehr. Weitere Parks in der Nähe sind der Anton-Saefkow-Park und der Ernst-Thälmann-Park. Weitere sehenswerte Orte im Kiez selbst sind das Filmtheater am Friedrichshain und die Kurt-Schwitters-Schule. Beide Gebäude stehen heute unter Denkmalschutz.