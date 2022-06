Der Weddinger Sprengelkiez ist besonders vielseitig, Er verbindet den Trubel der Stadt mit Wassernähe und viel Grün. Und auch für die Bewohner gilt: Die Mischung macht's.

Naherholung und Stadtgrün

Das Nordufer am Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal bietet sich für Spaziergänge an. An der Föhrer Brücke vorbei führt der Weg am Robert-Koch-Institut und einer Wohnanlage mit drei Hofgärten entlang. Die renovierten Altbauten mit gepflegten Vorgärten, Cafés und der Pekinger Platz mit Spielwiese, Skateanlage und Pavillon sind beliebte Ziele für Flaneure. Wer lieber dichter am Wasser laufen möchte statt an Häusern vorbei: Am Kanalufer gibt es hier einen schmalen Weg und Sitzbänke zum Ausruhen.



Hinter dem Pekinger Platz, umrahmt von Mietshäusern, versteckt sich der Sprengelpark. Spiel- und Ruheflächen wechseln sich ab. Es gibt Bäume und Sträucher, Liegeflächen, Spielplatz, Kletterfelsen und Spazierwege. Weiter Richtung Nordosten ist der Sparrplatz zu finden. Der Park bietet Spiel-, Ruhe- und Sitzmöglichkeiten für die vielen Kinder und Eltern um Sprengelkiez. Wer die Kiezgrenzen um ein paar Schritte nach Südosten übertritt, befindet sich im Nordhafenpark. Er umgibt den Berliner Nordhafen und beruhigt mit großen Bäumen, sanften Hügeln und grünen Wiesen das Großstädtergemüt. Im Sellerpark direkt nebenan gibt es einen Spielplatz.



In der anderen Richtung, im Nordwesten, liegt der Plötzensee in eine grüne Waldlandschaft eingebettet. Alte Bäume, Kleingärten und der Volkspark Rehberge in unmittelbarer Nähe sorgen für frische Luft beim Schwimmen, Planschen und Sonnenbaden.