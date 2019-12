Öffnungszeiten der Berliner Schwimmbäder über Weihnachten

Die Berliner Bäder-Betriebe öffnen auch zu den Feiertagen zahlreiche Schwimmhallen und Stadtbäder in allen Bezirken. Am Heiligabend sind es 12 Bäder, am 1. Feiertag 11 Schwimmbäder, am 2. Weihnachtsfeiertag sind es 14 Schwimmhallen.Gehe direkt zu: Schwimmbäder