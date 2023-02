Berliner Vollmond-Marathon

Anfang Juni haben ambitionierte Hobbyläufer:innen in Spandau die Wahl zwischen einem Marathon und einem Halbmarathon. Die Strecke führt rund um den Tegeler See und an der Havel entlang. Beide Läufe beginnen am späten Nachmittag. Vollmond-Marathon und Vollmond-Halbmarathon werden von der Laufgruppe Im Saatwinkel organisiert. Die Veranstalter hoffen, dass die Sportler:innen ein strahlender Vollmond begleitet.