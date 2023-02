Läufer:innen und Walker:innen sind beim Wartenberger Osterlauf gleichermaßen willkommen. Startpunkt ist die Sportanlage Wartenberg im Fennpfuhlweg. Von dort führt die Strecke je nach Länge durch das Stadion, durch den Landschaftspark Wartenberger Feldmark und vorbei am Malchower See . Die Startzeiten sind gestaffelt. An den langen Strecken gibt es mehrere Verpflegungspunkte. Dusch- und Umkleidemöglichkeiten stehen zur Verfügung. Die Zeitmessung erfolgt mit einem in der Startnummer integrierten Chip. Gut für die Motivation: Jeder Finisher erhält eine Medaille und einen Schokohasen.