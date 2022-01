Der eine läuft, der andere fährt - dabei darf beliebig oft gewechselt werden: Das ist das Prinzip von Run & Bike. Die Strecke führt durch den Tegeler Forst.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien öffnen. Veranstaltungen sind unter Hygieneauflagen erlaubt. In Innenräumen gilt in den meisten Fällen die 2G Plus-Regel. Tanzveranstaltungen sind verboten. Weitere Informationen »

Run & Bike im Tegeler Forst

Die Strecke führt über flache und hügelige Wanderwege bzw. Forstwege durch das Landschaftsschutzgebiet Tegeler Forst. Gestartet wird am Stadion in der Heidenheimer Straße in Berlin-Hermsdorf. Für den Wettbewerb stehen Strecken mit 10,5 Kilometern, 21 Kilometern und 42 Kilometern Länge zur Auswahl. Jeder Finisher erhält eine Medaille. In einer Sonderwertung wird das am kreativsten verkleidete und geschmückte Team und Fahrrad prämiert.