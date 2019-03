Kanu und Kajak fahren

Im gemächlichen Tempo können Kanufahrer an schattigen Inselufern oder belebten Straßen vorbeiziehen. Besonderes Highlight: Nahe der Rummelsburger Bucht unter den imposanten Molecule Men hindurchpaddeln.Für Enthusiasten purer Natur bietet das Landschaftsschutzgebiet Müggelsee viel Freiraum. Mit etwas Glück treffen Kanufahrer dort auf Fischotter und zahlreiche geschützte Vogelarten. Auch für überzeugte Berlinkenner hält eine Kanutour in Berlin noch Überraschungen bereit. Wer mit dem Kanu oder Kajak Kurs auf Spandau nimmt und dort Eiswerder, die Pionierinseln, den kleinen Wall und die Maselakebucht erkundet, taucht in ein völlig fremdes Berlin ein - geprägt von Gelassenheit, Ruhe und einer gewissen Zwanglosigkeit.In das Herz der Stadt kommt man mit einem Kanu allerdings nicht. Zwischen Oberbaumbrücke und Kanzleramtssteg ist das Wasser motorisierten Booten und Schiffen vorbehalten.