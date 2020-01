Galeries Lafayette in der Friedrichstraße überzeugt mit einem großen Angebot an Mode, Kosmetik und Accessoires. Neben Kollektionen von internationalen Designern präsentiert das Sortiment ausgewählte Berliner Modelabels. Die Gourmet-Abteilung im Untergeschoss ist bekannt für ihre große Auswahl an Spezialitäten und Köstlichkeiten.