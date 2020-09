Trödelmarkt Hansamarkt

Trödelfans kommen jeden Sonntag auf dem Trödelmarkt in der Hansastraße in Weißensee auf ihre Kosten. Der Flohmarkt hat ganzjährig geöffnet und bietet viel Platz für private Verkäufer sowie zum Schlendern und Stöbern. Für Selbstaufbau mit oder ohne Auto ist keine Anmeldung erforderlich.

Mode, Schmuck, Kunsthandwerk, Haushaltswaren, Technik und Bücher stehen zum Verkauf. Wer nach dem Stöbern hungrig ist, kann sich an der Gulaschkanone bedienen. Außerdem bietet sich nach dem Flohmarktbesuch ein Spaziergang im angrenzenden Volkspark und Naturschutzgebiet "Fauler See" an.