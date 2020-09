Flohmarkt Marienfelde

Der Flohmarkt auf dem Parkplatz des Hornbach Bau- und Gartenmarktes in der Großbeerenstraße in Berlin-Marienfelde findet jeden Sonntag statt. Hier werden vor allem gut erhaltene Haushaltswaren, gebrauchte Kleidung, Accessoires, Bücher, Spielzeug und Krimskrams feilgeboten.

Neben den Trödelhändlern gibt es ein reichhaltiges Imbissangebot mit Berliner, polnischen und türkischen Spezialitäten, Crêpes, Eis und vielem mehr. Der Flohmarkt im Süden Berlins gehört zu den größeren in Berlin und ist in der Regel gut besucht. Ein Plus: Auf dem Markplatz gibt es Toiletten.