Antik- und Trödelmarkt Goerzallee

Der Antik- und Trödelmarkt an der Goerzallee in Berlin-Lichterfelde findet jeden Sonntag und an den meisten Feiertagen statt.

© dpa

Aufgrund der Corona-Pandemie besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske in Supermärkten und Geschäften sowie auf Märkten und in Warteschlangen. Weitere Informationen »

Die Stände werden das ganze Jahr über auf dem OBI-Parkplatz aufgebaut. Die Händler verkaufen neben Antiquitäten und Kunst auch Hausrat, Kleidung, Bücher, Musik und Spielzeuge. Auch Imbissstände sind vorhanden.

Sowohl Profihändler als auch Privatleute bieten ihren Waren auf dem Antik- und Trödelmarkt an. Da der Markt recht groß ist, ist dies auch das Spektrum der angebotenen Ware. Früh kommen lohnt sich aus doppeltem Grund. Erstens sind die Perlen und Schnäppchen schnell weg, und zweitens bauen einige der Händler schon am frühen Nachmittag wieder ab.

Auf einen Blick Was: Antik- und Trödelmarkt Goerzallee

Wann: Jeden Sonntag und Feiertage

Öffnungszeiten: 8 bis 16 Uhr

Wo: Auf dem Obi-Parkplatz

Standreservierung: Tel. 02401 - 80 488 40 (Melan Märkte)

