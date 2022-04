Mehrmals im Jahr können Besucher auf dem Berliner Mexikoplatz Kunst, Design und Kunsthandwerk entdecken und kaufen.

Zum Designmarkt "Kunst trifft Handwerk" verwandelt sich der Mexikoplatz in Zehlendorf in eine lebendige Open-Air-Galerie. 100 Keramiker, Künstler, Kunsthandwerker und Designer präsentieren ihre selbst gefertigten Arbeiten, darunter Malerei, Holzarbeiten, Textildesign, Schmuck, Porzellan sowie Skulpturen und Glasobjekte für Haus und Garten.



Die Produkte sind Unikate. Sie werden in kleinen Ateliers und Werkstätten hergestellt. An den Markttagen sind die Kunsthandwerker direkt vor Ort.

An Ostern und Weihnachten finden sich unter den Kunsthandwerksprodukten hübsche Geschenkideen und spezifische Dekorationsartikel.