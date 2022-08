© Japanmarkt Berlin

Zahlreiche Workshops laden Besucher:innen dazu ein, in die Kultur Japans einzutauchen. So können sie sich etwa in traditioneller Kaligraphie oder in der Origamikunst ausprobieren. Das Samurai Museum präsentiert faszinieren Einblicke in die Welt der Samurai. Richtig sportlich wird es hingegen bei den Jutaijutsu-Vorführungen unter freiem Himmel.Weiteres Highlight ist die Kimono Fashion Show mit musikalischer Begleitung. Zum Ausklang kann ab 22 Uhr im Biergarten des Festsaals mit DJ Neco gefeiert werden.