Gemeinschaftsgärten in Berlin

Prominentestes Beispiel für einen Gemeinschaftsgarten in Berlin war lange Zeit der Prinzessinnengarten am Moritzplatz in Kreuzberg. Der Trägerverein Prinzessinnengarten Kollektiv Berlin ist inzwischen auf den Neuen St. Jacobi Friedhof in Neukölln umgezogen und lädt dort mit offenen Gartenarbeitstagen, Workshops, Vorträgen und mehr zum Mitmachen und Lernen ein. Private Beete gibt es hier nicht. Jede:r hilft beim Aufbau und der Pflege des gesamten Gartens.