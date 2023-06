Kaulsdorfer Bücherzelle am Wilhelmplatz

Die Kaulsdorfer Bücherzelle befindet sich gegenüber vom Spielplatz auf dem Wilhelmplatz. Die ehemalige Telefonzelle ist vor allem mit Kinder- und Sachbüchern gefüllt. Wer Bücher spenden möchte, kann sie einfach in den Bücherschrank stellen oder im Stadtteilzentrum in der Brodauer Straße in Kaulsdorf abgeben.