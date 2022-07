Artsharing

In den Berliner Artotheken können Privatpersonen und Firmen Kunst aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie und Plastik leihen.

Eine Frau schaut sich Bilder in der Artothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB/Amerika-Gedenkbibliothek) an.

Der Maler Armin Kauka in der Berliner Artothek im Berliner Stadtteil Wedding (Archiv).

In Artotheken werden Kunstwerke verliehen wie in Bibliotheken Bücher.

In den Berliner Artotheken werden Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie und Plastik verliehen wie in Bibliotheken Bücher. Die Leihgabe erfolgt je nach Anbieter kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr. Die meisten Artotheken sind öffentlichen oder wissenschaftlichen Bibliotheken angegliedert. Aber auch Kunstvereine bieten Kunstwerke zur Ausleihe an. Eine Auswahl.