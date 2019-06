Archäovent in Brandenburg an der Havel

Das Museumssommerfest im und am Paulikloster verbindet Archäologie und Volksfeststimmung. Im Mittelpunkt stehen die zahlreichen Mitmachangebote für Familien.

Ende Juni öffnet das Paulikloster in Brandenburg an der Havel für das inzwischen traditionelle Archäovent. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus archäologischer Convention und Sommerfest, die vom Archäologischen Landesmuseum mit Sitz in der Klosteranlage mit viel Liebe zum Detail auf die Beine gestellt wird.