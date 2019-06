Havelfest in Brandenburg an der Havel

Das größte Volksfest der Stadt mit Showprogramm, Mitmachaktionen für die ganze Familie, Drachenboot- und Entenrennen steigt rund um die Jahrtausendbrücke.

Drei Tage lang im Juni stehen die Straßen, Wege und Plätze rund um die Jahrtausendbrücke in Brandenburg an der Havel im Zeichen des Havelfests. Auf dem Programm stehen Shows und Musik auf Bühnen am Salzhofufer, am Heinrich-Heine-Ufer, im Havelgarten am Düker, am Packhof und vor der Werft sowie Mitmachaktionen und Handel, Gastronomie plus Gewerbe. Höhepunkte sind die traditionellen Drachenboot- und Entenrennen.