Nordwestlich des Leopoldplatzes erstreckt sich das Afrikanische Viertel, in dem die Straßennamen Bezug auf die deutsche Kolonisation in Afrika nehmen. Innerhalb des Viertels befindet sich die Friedrich-Ebert-Siedlung, die unter den Architekten Paul Mebes und Paul Emmerich von 1928 bis 1939 gebaut wurde und heute unter Denkmalschutz steht. Von hier ist es nicht weit zum weitläufigen Volkspark Rehberge mit dem Freibad am Plötzensee und zum Schillerpark.