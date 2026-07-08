Offene Werkstätten

13. bis 24. Juli 2026

Bürstenroboter

© TJP e.V.

Beim Technischen Jugendbildungsverein in Praxis (TJP) können Familien und Kinder während der Sommerferien in den offenen Werkstätten aktiv werden.

In den Sommerferien werden Familien und Kinder von 6 bis 14 Jahren in den offenen Werkstätten des TJP kreativ. Sie bauen Holz-Raddampfer und 3D-Druck-Anhänger oder nähen Accessoires. Außerdem gestalten die Teilnehmer:innen einen individuellen Sommer-Look mit bedruckten T-Shirts sowie verzierten Hüten. Dazu kommen spannende Outdoorspiele.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Sommerferienspaß in den offenen Werkstätten
Location
Technischer Jugendbildungsverein in Praxis
Beginn
13. Juli 2026
Ende
24. Juli 2026
Kurszeiten
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr
Eintritt
kostenlos
weitere Termine
10. bis 21. August 2026, Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr

TJP

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Adresse
Lobitzweg 1
12557 Berlin

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