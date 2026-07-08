Offene Werkstätten

In den Sommerferien werden Familien und Kinder von 6 bis 14 Jahren in den offenen Werkstätten des TJP kreativ. Sie bauen Holz-Raddampfer und 3D-Druck-Anhänger oder nähen Accessoires. Außerdem gestalten die Teilnehmer:innen einen individuellen Sommer-Look mit bedruckten T-Shirts sowie verzierten Hüten. Dazu kommen spannende Outdoorspiele.