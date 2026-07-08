Offene Werkstätten

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Sommerferien in Berlin 2026
Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr
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Beim Technischen Jugendbildungsverein in Praxis (TJP) können Familien und Kinder während der Sommerferien in den offenen Werkstätten aktiv werden.
In den Sommerferien werden Familien und Kinder von 6 bis 14 Jahren in den offenen Werkstätten des TJP kreativ. Sie bauen Holz-Raddampfer und 3D-Druck-Anhänger oder nähen Accessoires. Außerdem gestalten die Teilnehmer:innen einen individuellen Sommer-Look mit bedruckten T-Shirts sowie verzierten Hüten. Dazu kommen spannende Outdoorspiele.
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