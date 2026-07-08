© dpa
Sommerferien in Berlin 2026
Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr
© dpa
Im Tropez im Sommerbad Humboldthain begeben sich Kinder und Jugendliche auf Spurensuche. Sie untersuchen die Spuren und erschaffen daraus Kunstwerke.
In den Sommerferien werden Kinder und Jugendliche von sieben bis zwölf Jahren in einem Skulpturen-Workshop kreativ. Darin beschäftigen sie sich mit verschiedenen Spuren und den Geschichten, die diese erzählen. Es geht dabei auch um kleine Details, sichtbare und unsichtbare Zeichen. Daraus lassen die Teilnehmer:innen Kunstwerke entstehen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr