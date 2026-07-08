Skulpturen-Workshop

17. bis 21. August 2026

Skulptur «Berlin» an der Tauentzienstraße

© dpa

Im Tropez im Sommerbad Humboldthain begeben sich Kinder und Jugendliche auf Spurensuche. Sie untersuchen die Spuren und erschaffen daraus Kunstwerke.

In den Sommerferien werden Kinder und Jugendliche von sieben bis zwölf Jahren in einem Skulpturen-Workshop kreativ. Darin beschäftigen sie sich mit verschiedenen Spuren und den Geschichten, die diese erzählen. Es geht dabei auch um kleine Details, sichtbare und unsichtbare Zeichen. Daraus lassen die Teilnehmer:innen Kunstwerke entstehen.

Auf einen Blick

Workshop
Skulpturen-Workshop
Location
Tropez
Beginn
17. August 2026
Ende
21. August 2026
Kurszeiten
Montag bis Freitag von 10 bis 15.45 Uhr
Eintritt
kostenlos
Infos und Anmeldung
sonne@tropeztropez.de

Tropez

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Adresse
Wiesenstraße 1
13357 Berlin

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