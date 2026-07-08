In den Sommerferien werden Kinder und Jugendliche von sieben bis zwölf Jahren in einem Skulpturen-Workshop kreativ. Darin beschäftigen sie sich mit verschiedenen Spuren und den Geschichten, die diese erzählen. Es geht dabei auch um kleine Details, sichtbare und unsichtbare Zeichen. Daraus lassen die Teilnehmer:innen Kunstwerke entstehen.