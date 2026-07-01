Einen eigenen Comic machen

27. bis 31. Juli 2026

Comic

© dpa

Im Kulturhaus Centre Bagatelle gestalten Kinder und Jugendliche in den Sommerferien ihren eigenen Comic. Sie erfinden eine Geschichte und bringen sie anschließend aufs Blatt.

Kinder und Jugendliche von 10 bis 13 Jahren lernen in einem Workshop die Welt des Comics kennen. Sie entwickeln eine Geschichte mit besonderen Figuren und überraschenden Wendungen. Anschließend zeichnen die Teilnehmer:innen ihre Geschichte. Dabei lernen sie den Aufbau von Panels kennen, wie sie ihren Plot in Bilder verwandeln und Dialoge schreiben. Neben diesem gibt es im Centre Bagatelle in den Sommerferien noch weitere Workshops.

Auf einen Blick

Ferienkurs
Mach deinen eigenen Comic!
Location
Kulturhaus Centre Bagatelle
Beginn
27. Juli 2026
Ende
31. Juli 2026
Kurszeiten
Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 14 Uhr
Eintritt
135 Euro
Infos und Anmeldung
www.centre-bagatelle.de

Kulturhaus Centre Bagatelle

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Adresse
Zeltinger Straße 6
13465 Berlin

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Aktualisierung: 1. Juli 2026