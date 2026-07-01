Einen eigenen Comic machen

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Wochenend-Tipps für Kids
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Im Kulturhaus Centre Bagatelle gestalten Kinder und Jugendliche in den Sommerferien ihren eigenen Comic. Sie erfinden eine Geschichte und bringen sie anschließend aufs Blatt.
Kinder und Jugendliche von 10 bis 13 Jahren lernen in einem Workshop die Welt des Comics kennen. Sie entwickeln eine Geschichte mit besonderen Figuren und überraschenden Wendungen. Anschließend zeichnen die Teilnehmer:innen ihre Geschichte. Dabei lernen sie den Aufbau von Panels kennen, wie sie ihren Plot in Bilder verwandeln und Dialoge schreiben. Neben diesem gibt es im Centre Bagatelle in den Sommerferien noch weitere Workshops.
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