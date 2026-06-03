Ferienkurs: Skaten lernen

13. Juli bis 21. August 2026

Skaterin Lilly Stoephasius

© dpa

In kleinen Gruppen lernen Kinder ab sechs Jahren, was es heißt, sich auf einem Skateboard zu bewegen. Der Workshop richtet sich sowohl an Anfänger:innen als auch an Kinder, die bereits auf dem Skateboard zurechtkommen.

Der Workshop richtet sich sowohl an Anfänger:innen als auch an Kinder, die bereits auf dem Skateboard zurechtkommen. In intensiven Kursen lernen erstere zunächst, wie sie das Gleichgewicht halten, bevor es an die schwierigeren Tricks geht. Nebst Körperbeherrschung und Technik lernen die Kids während der Intensivkurse ebenfalls theoretische Grundlagen zum Skaten. Am Ende des Workshops kann jede:r in einer kleinen Jam-Session zeigen, was sie oder er gelernt hat. Die Kurse finden in einem überdachten Spot in Treptow-Köpenick statt. Ein Kurs dauert jeweils fünf Tage.

Auf einen Blick

Sommerferienkurs
Skaten lernen
Location
Tré
Beginn
13. Juli 2026
Ende
21. August 2026
Termine
Jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 14.30 Uhr
Eintritt
120 Euro + 20 Euro für Leihboard und Schoner
Anmeldung
Julehmann@gmx.de

Tré

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Adresse
Baumschulenweg
12437 Berlin

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Aktualisierung: 3. Juni 2026