Ferienkurs: Skaten lernen

Der Workshop richtet sich sowohl an Anfänger:innen als auch an Kinder, die bereits auf dem Skateboard zurechtkommen. In intensiven Kursen lernen erstere zunächst, wie sie das Gleichgewicht halten, bevor es an die schwierigeren Tricks geht. Nebst Körperbeherrschung und Technik lernen die Kids während der Intensivkurse ebenfalls theoretische Grundlagen zum Skaten. Am Ende des Workshops kann jede:r in einer kleinen Jam-Session zeigen, was sie oder er gelernt hat. Die Kurse finden in einem überdachten Spot in Treptow-Köpenick statt. Ein Kurs dauert jeweils fünf Tage.