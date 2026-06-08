Kinderfestival auf der Domäne Dahlem

© kids.4pictures/www.Fotolia.com
Kinderbauernhöfe
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
© dpa
Auch 2026 veranstaltet die Domäne Dahlem wieder ein großes Kinderfest. Zwei Tage lang gibt es zahlreiche Spiele und Mitmach-Angebote.
Den Internationalen Kindertag feiert die Domäne Dahlem mit einem großen Kinderfest. Zahlreiche Mitmachstationen auf dem Gelände laden dazu ein, spielerisch Natur und Umwelt kennenzulernen. Auf dem Programm stehen unter anderem Tierfütterungen, eine Kinder-Rallye, das Schleudern von Honig, Theatervorführungen vom Galli-Theater oder das Erkunden von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen. Außerdem gibt es Malangebote, Führungen durch die aktuelle Ausstellung und Kurzvorträge.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© kids.4pictures/www.Fotolia.com
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr