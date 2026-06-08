Kinderfestival auf der Domäne Dahlem

06. und 07. Juni 2026

Seifenblasen

© dpa

Auch 2026 veranstaltet die Domäne Dahlem wieder ein großes Kinderfest. Zwei Tage lang gibt es zahlreiche Spiele und Mitmach-Angebote.

Den Internationalen Kindertag feiert die Domäne Dahlem mit einem großen Kinderfest. Zahlreiche Mitmachstationen auf dem Gelände laden dazu ein, spielerisch Natur und Umwelt kennenzulernen. Auf dem Programm stehen unter anderem Tierfütterungen, eine Kinder-Rallye, das Schleudern von Honig, Theatervorführungen vom Galli-Theater oder das Erkunden von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen. Außerdem gibt es Malangebote, Führungen durch die aktuelle Ausstellung und Kurzvorträge.

Auf einen Blick

Event
Kinderfestival auf der Domäne Dahlem 2026
Location
Domäne Dahlem
Beginn
6. Juni 2026
Ende
7. Juni 2026
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr
Eintritt
4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro, kostenlos für Kinder unter 4 Jahren

Domäne Dahlem

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Adresse
Königin-Luise-Str. 49
14195 Berlin

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Aktualisierung: 8. Juni 2026