Kinderfestival auf der Domäne Dahlem

Den Internationalen Kindertag feiert die Domäne Dahlem mit einem großen Kinderfest. Zahlreiche Mitmachstationen auf dem Gelände laden dazu ein, spielerisch Natur und Umwelt kennenzulernen. Auf dem Programm stehen unter anderem Tierfütterungen, eine Kinder-Rallye, das Schleudern von Honig, Theatervorführungen vom Galli-Theater oder das Erkunden von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen. Außerdem gibt es Malangebote, Führungen durch die aktuelle Ausstellung und Kurzvorträge.