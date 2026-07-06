Das große Krabbeln

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Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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In der Natur entdecken Kinder bei einem Ausflug mit dem Freilandlabor Britz Tausendfüßer, Spinnen und Ameisen in ihrem Lebensraum.
Ameisen, Tausendfüßer und Spinnen sind in der Natur unterwegs. Im Freilandlabor Britz entdecken Kinder von sieben bis zwölf Jahren die Tiere in ihrem Lebensraum. Dabei lernen sie die geheime Welt dieser Insekten kennen. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee. Die Teilnehmer:innen sollten Verpflegung mitbringen.
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