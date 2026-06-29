Kinderfest im Elisabethstift

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Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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Zum 200-jährigen Jubiläum veranstaltet das Elisabethstift in Hermsdorf ein großes Kinderfest mit Live-Musik, Spiel und Kreativangeboten.
Mit einem großen Kinderfest feiert das Elisabethstift seinen 200. Geburtstag. Zu diesem Anlass gibt es auf dem Gelände in Hermsdorf unter anderem Live-Musik, Tanz-Workshops, kreative Bastelstationen, einen Schminkbus sowie eine Hüpfburg und Bungee-Trampoline. Teil des Programms ist auch eine Bühnenshow. Um Anmeldung zum Kinderfest wird gebeten.
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Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung. mehr