Spiele der Welt

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Parks & Gärten
Gartenkultur in Vollendung oder Wiesen, Bäume und Blumen: In Berlins Parks und Gärten ist Platz für alles. mehr
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In den Gärten der Welt haben Familien und Kinder die Gelegenheit, Spiele aus allen Kontinenten kennenzulernen und zu spielen.
Chinesischer Federfußball, afrikanisches Reifentreiben oder inklusives Para-Boccia im Italienischen Renaissancegarten: In den Gärten der Welt können Familien und Kinder Spiele aus aller Welt entdecken und selbst spielen. Dazu zählen auch Brettspiele wie verschiedene Mancala‑Varianten im Orientalisch‑Islamischen Garten.
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