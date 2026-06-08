Spiele der Welt

Chinesischer Federfußball, afrikanisches Reifentreiben oder inklusives Para-Boccia im Italienischen Renaissancegarten: In den Gärten der Welt können Familien und Kinder Spiele aus aller Welt entdecken und selbst spielen. Dazu zählen auch Brettspiele wie verschiedene Mancala‑Varianten im Orientalisch‑Islamischen Garten.