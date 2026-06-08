Spiele der Welt

6. Juni 2026

Federfußball

© dpa

In den Gärten der Welt haben Familien und Kinder die Gelegenheit, Spiele aus allen Kontinenten kennenzulernen und zu spielen.

Chinesischer Federfußball, afrikanisches Reifentreiben oder inklusives Para-Boccia im Italienischen Renaissancegarten: In den Gärten der Welt können Familien und Kinder Spiele aus aller Welt entdecken und selbst spielen. Dazu zählen auch Brettspiele wie verschiedene Mancala‑Varianten im Orientalisch‑Islamischen Garten.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Spiele der Welt
Location
Gärten der Welt
Beginn
6. Juni 2026 10:00 Uhr
Ende
6. Juni 2026 17:00 Uhr
Eintritt
Kinder 4 Euro, Erwachsene 9 Euro, kostenlos bis 5 Jahre

Gärten der Welt

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Adresse
Eisenacher Str. 99
12685 Berlin

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Aktualisierung: 8. Juni 2026