Frühlingsfest im Stadtteilzentrum im Ribbeck-Haus

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Osterferien in Berlin
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Familien und Kinder erwartet beim Frühlingsfest ein vielseitiges Programm mit Live-Musik, Kinderschminken und verschiedenen Kreativangeboten.
Das Stadtteilzentrum im Ribbeck-Haus veranstaltet zum Frühlingsbeginn ein Fest für Familien und Kinder. Neben Live-Musik, einem Frühlingsbasar und einem süßen Buffet gibt es auch ein vielseitiges Programm für Kinder. Sie können sich bei Spielen und Bewegung austoben oder eines der Kreativangebote wahrnehmen. Oder sie lassen sich beim Kinderschminken und mit Hennamalerei besonders gestalten.
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