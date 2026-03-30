Frühlingsfest im Stadtteilzentrum im Ribbeck-Haus

27. März 2026

Seifenblasen

© dpa

Familien und Kinder erwartet beim Frühlingsfest ein vielseitiges Programm mit Live-Musik, Kinderschminken und verschiedenen Kreativangeboten.

Das Stadtteilzentrum im Ribbeck-Haus veranstaltet zum Frühlingsbeginn ein Fest für Familien und Kinder. Neben Live-Musik, einem Frühlingsbasar und einem süßen Buffet gibt es auch ein vielseitiges Programm für Kinder. Sie können sich bei Spielen und Bewegung austoben oder eines der Kreativangebote wahrnehmen. Oder sie lassen sich beim Kinderschminken und mit Hennamalerei besonders gestalten.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Hallo Frühling!
Location
Stadtteilzentrum im Ribbeck-Haus
Beginn
27. März 2026 15:00 Uhr
Ende
27. März 2026 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Stadtteilzentrum im Ribbeck-Haus

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Adresse
Senftenberger Ring 54
13435 Berlin

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