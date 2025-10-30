© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Der Berliner Büchertisch veranstaltet anlässlich des bundesweiten Vorlesetages das erste Rixdorfer Lesefestival für Kinder. Teil des Programms sind zahlreiche Lesungen, Bilderbuchkinos und Kamishibai.
Insgesamt 15 verschiedene Autorinnen und Autoren lesen beim ersten Rixdorfer Lesefestival aus ihren Werken vor. Darunter sind Finn-Ole Heinrich, Nora Hoch, Soogi Kang, Andrea Karimé, Elina Kritzokat, Boris Pfeiffer, Gareth Harmer und Katja Spitzer. Außerdem gibt es Bilderbuchkinos und Kamishibai, ein traditionelles japanisches Papiertheater. Die Veranstaltungen richten sich an Familien und Kinder zwischen drei und elf Jahren.
