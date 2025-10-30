Rixdorfer Lesefestival für Kinder

21. bis 29. November 2025

Vorlesen

Der Berliner Büchertisch veranstaltet anlässlich des bundesweiten Vorlesetages das erste Rixdorfer Lesefestival für Kinder. Teil des Programms sind zahlreiche Lesungen, Bilderbuchkinos und Kamishibai.

Insgesamt 15 verschiedene Autorinnen und Autoren lesen beim ersten Rixdorfer Lesefestival aus ihren Werken vor. Darunter sind Finn-Ole Heinrich, Nora Hoch, Soogi Kang, Andrea Karimé, Elina Kritzokat, Boris Pfeiffer, Gareth Harmer und Katja Spitzer. Außerdem gibt es Bilderbuchkinos und Kamishibai, ein traditionelles japanisches Papiertheater. Die Veranstaltungen richten sich an Familien und Kinder zwischen drei und elf Jahren.

Auf einen Blick

Veranstaltung
1. Rixdorfer Lesefestival für Kinder
Location
Berliner Büchertisch
Beginn
21. November 2025
Ende
29. November 2025
Eintritt
kostenlos
Infos und Programm
www.buechertisch.org

Berliner Büchertisch

Adresse
Richardstraße 83
12043 Berlin

Verkehrsanbindungen

© dpa

