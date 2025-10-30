Rixdorfer Lesefestival für Kinder

Insgesamt 15 verschiedene Autorinnen und Autoren lesen beim ersten Rixdorfer Lesefestival aus ihren Werken vor. Darunter sind Finn-Ole Heinrich, Nora Hoch, Soogi Kang, Andrea Karimé, Elina Kritzokat, Boris Pfeiffer, Gareth Harmer und Katja Spitzer. Außerdem gibt es Bilderbuchkinos und Kamishibai, ein traditionelles japanisches Papiertheater. Die Veranstaltungen richten sich an Familien und Kinder zwischen drei und elf Jahren.