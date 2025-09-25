Halloween im Park

31. Oktober 2025

Halloween-Kürbis (1)

Im Britzer Garten erleben Familien und Kinder einen schaurig-schönen Gruselspaß mit vielen Mitmachaktionen. Neben einem Laternenumzug und einer Feuershow gibt es auch die Möglichkeit, Kürbisse zu gestalten.

In stimmungsvollem Grusel erstrahl der Britzer Garten zu Halloween. Familien und Kinder erleben ein vielseitiges Programm mit vielen Mitmachaktionen. Die Besucherinnen und Besucher können Geister-Laternen basteln, Kürbisse gestalten oder sich beim Kinderschminken in furchteinflößende Gestalten verwandeln. Dazu gibt es eine Halloween-Disko, Live-Musik, einen Laternenumzug sowie eine Feuershow.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Halloween im Park
Location
Britzer Garten
Beginn
31. Oktober 2025 16:00 Uhr
Ende
31. Oktober 2025 21:00 Uhr
Eintritt
Kinder 1 Euro, Erwachsene 5 Euro, kostenlos für Kinder bis einschließlich 5 Jahre

Britzer Garten

Adresse
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 25. September 2025