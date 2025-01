Winterferienspaß beim TJP in Wendenschloss

03. bis 07. Februar 2025

In den Winterferien bietet das Technische Jugendbildungsverein in Praxis (TJP) spannende Experimente und Bastelprojekt für neugierige Kinder an.

Beim Winterferienspaß des TJP können Kinder zwischen 6 und 14 Jahren in der Werkstatt löten, drucken, plotten und experimentieren. Auf dem Programm stehen außerdem Wasser- und Eisexperimente und das Gestalten eigener Brettspiele. Dazu können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer winterliche Teelichthalter und Schmuck herstellen und kreative Projekte mit dem 3D-Drucker umsetzen.



Eine Anmeldung ist nicht notwendig, für größere Gruppen jedoch empfohlen.

Auf einen Blick

Adresse Lobitzweg 1 12557 Berlin Zum Stadtplan Verkehrsanbindungen Bus Segewaldweg N62 Mayschweg N62

Tram Segewaldweg 62 68 Mayschweg 62 68



