Insektensommer für Familien

Auf und in dem Trockenrasen an der Rummelsburger Bucht tummeln sich zahlreiche Insekten. Bei der Insektensommer-Exkursion suchen Familien mit Kindern ab sechs Jahren gemeinsam nach unterschiedlichen Sechsbeinern und bestimmten diese anschließend gemeinsam. So erhalten kleine Naturfans einen faszinierenden Einblick in den lebendigen Mikrokosmos, der direkt unter ihren Füßen existiert.