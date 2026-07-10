Akkordeon ausprobieren und spielen

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Freier Eintritt ins Museum für Kinder und Jugendliche
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
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Beim Klingenden Mobil im Rathaus-Center Pankow lernen Familien und Kinder das Akkordeon kennen. Dabei bekommen sie auch die Gelegenheit, das Instrument auszuprobieren.
Der Landesmusikrat Berlin lädt Familien und Kinder ab sechs Jahren zum Mitmach-Tag des Klingenden Mobils ein. Vor Ort können Interessierte ein Akkordeon ausprobieren. Verschiedene Instrumente stehen zur Verfügung. Es geht darum, Musik zu spüren und gemeinsam Spaß zu haben.
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Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
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In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung. mehr