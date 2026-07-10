Akkordeon ausprobieren und spielen

18. Juli 2026

Akkordeon

© dpa

Beim Klingenden Mobil im Rathaus-Center Pankow lernen Familien und Kinder das Akkordeon kennen. Dabei bekommen sie auch die Gelegenheit, das Instrument auszuprobieren.

Der Landesmusikrat Berlin lädt Familien und Kinder ab sechs Jahren zum Mitmach-Tag des Klingenden Mobils ein. Vor Ort können Interessierte ein Akkordeon ausprobieren. Verschiedene Instrumente stehen zur Verfügung. Es geht darum, Musik zu spüren und gemeinsam Spaß zu haben.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Akkordeon ausprobieren für Familien
Location
Rathaus-Center Pankow
Beginn
18. Juli 2026 13:30 Uhr
Ende
18. Juli 2026 15:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
www.survio.com

Rathaus-Center Pankow

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Adresse
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13187 Berlin

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Aktualisierung: 10. Juli 2026