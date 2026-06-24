Das große Krabbeln

Ameisen, Tausendfüßer und Spinnen sind in der Natur unterwegs. Im Freilandlabor Britz entdecken Kinder von sieben bis zwölf Jahren die Tiere in ihrem Lebensraum. Dabei lernen sie die geheime Welt dieser Insekten kennen. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee. Die Teilnehmer:innen sollten Verpflegung mitbringen.