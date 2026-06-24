Das große Krabbeln

4. Juli 2026

Ameisenhügel

© dpa

In der Natur entdecken Kinder bei einem Ausflug mit dem Freilandlabor Britz Tausendfüßer, Spinnen und Ameisen in ihrem Lebensraum.

Ameisen, Tausendfüßer und Spinnen sind in der Natur unterwegs. Im Freilandlabor Britz entdecken Kinder von sieben bis zwölf Jahren die Tiere in ihrem Lebensraum. Dabei lernen sie die geheime Welt dieser Insekten kennen. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee. Die Teilnehmer:innen sollten Verpflegung mitbringen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Natur nur für Kinder: Das große Krabbeln
Location
Freilandlabor Britz
Beginn
4. Juli 2026 10:00 Uhr
Ende
4. Juli 2026 16:00 Uhr
Eintritt
9 Euro zuzüglich Parkeintritt
Anmeldung
dialog@freilandlabor-britz.de

Freilandlabor Britz

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Adresse
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin

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