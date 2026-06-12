Das Waldvolk auf der Pirsch

20. Juni 2026

Kinder im Wald

© dpa

Zusammen mit dem Ökowerk Berlin begeben sich Familien und Kinder auf eine Entdeckungstour durch den Grunewald. Dabei werden sie selbst zu Bewohner:innen des Waldes.

Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben den Wald bei einer Tour auf eine ganz besondere Weise. Sie gründen im Wald einen Grunewald-Stamm und leben in der Natur mit Hüttenbauer:innen, Medizinleuten und Sammler:innen. Dabei erfahren die Teilnehmer:innen auch, welche Anpassungsleistungen die Bewohner:innen des Waldes vollbringen. Der erste Teil der Veranstaltung findet im Ökowerk statt, der zweite Teil im Wald abseits der Wege. Die Teilnehmer:innen sollten festes Schuhwerk und eine Sitzunterlage mitnehmen.

Location
Ökowerk Berlin
Beginn
20. Juni 2026 12:30 Uhr
Ende
20. Juni 2026 17:30 Uhr
Eintritt
20 Euro pro Familie
Anmeldung
info@oekowerk.de

Ökowerk Berlin

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Adresse
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin

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Aktualisierung: 12. Juni 2026