Das Waldvolk auf der Pirsch

Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben den Wald bei einer Tour auf eine ganz besondere Weise. Sie gründen im Wald einen Grunewald-Stamm und leben in der Natur mit Hüttenbauer:innen, Medizinleuten und Sammler:innen. Dabei erfahren die Teilnehmer:innen auch, welche Anpassungsleistungen die Bewohner:innen des Waldes vollbringen. Der erste Teil der Veranstaltung findet im Ökowerk statt, der zweite Teil im Wald abseits der Wege. Die Teilnehmer:innen sollten festes Schuhwerk und eine Sitzunterlage mitnehmen.