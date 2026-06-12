Das Waldvolk auf der Pirsch

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Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
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Zusammen mit dem Ökowerk Berlin begeben sich Familien und Kinder auf eine Entdeckungstour durch den Grunewald. Dabei werden sie selbst zu Bewohner:innen des Waldes.
Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben den Wald bei einer Tour auf eine ganz besondere Weise. Sie gründen im Wald einen Grunewald-Stamm und leben in der Natur mit Hüttenbauer:innen, Medizinleuten und Sammler:innen. Dabei erfahren die Teilnehmer:innen auch, welche Anpassungsleistungen die Bewohner:innen des Waldes vollbringen. Der erste Teil der Veranstaltung findet im Ökowerk statt, der zweite Teil im Wald abseits der Wege. Die Teilnehmer:innen sollten festes Schuhwerk und eine Sitzunterlage mitnehmen.
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