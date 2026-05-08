Bücher-Detektive-Rallye

Kinder tauchen in der Buchhandlung Hugendubel tief in die Welt der Bücher ein. Zum 80. Geburtstag des Kinderbuchverlages Oetinger nehmen sie an einer Rallye teil und werden zu Bücher-Detektiven. Sie entdecken spielerisch neue Geschichten, lösen kleine Rätsel und erleben bekannte Kinderbuchheld:innen. Zum Abschluss gibt es Urkunden und kleine Überraschungen für die Kinder.