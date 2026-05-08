Bücher-Detektive-Rallye

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Kinderbauernhöfe
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
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Zum 80. Geburtstag des Kinderbuchverlags Oetinger veranstaltet die Buchhandlung Hugendubel am Hermannplatz eine Mitmachaktion. Kinder werden dort zu Detektiven und entdecken spielerisch neue Geschichten.
Kinder tauchen in der Buchhandlung Hugendubel tief in die Welt der Bücher ein. Zum 80. Geburtstag des Kinderbuchverlages Oetinger nehmen sie an einer Rallye teil und werden zu Bücher-Detektiven. Sie entdecken spielerisch neue Geschichten, lösen kleine Rätsel und erleben bekannte Kinderbuchheld:innen. Zum Abschluss gibt es Urkunden und kleine Überraschungen für die Kinder.
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