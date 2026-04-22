Tag der Arbeit im Haus Natur und Umwelt

1. Mai 2026

Pony

© dpa

Zum Tag der Arbeit lädt das Haus Natur und Umwelt Familien und Kinder ein. Die Besucher:innen haben dort die Gelegenheit, die Tiere zu besuchen, die Natur zu entdecken und auf einem Pony zu reiten.

Den Tag der Arbeit können Familien und Kinder im Haus Natur und Umwelt verbringen. Die Besucher:innen haben die Gelegenheit, Zeit bei den Tieren zu verbringen oder einen Spaziergang in der Natur zu unternehmen. Von 14 bis 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, auf einem Pony zu reiten. Helme gibt es vor Ort. Außerdem können sich die Familien und Kinder im Waldcafé stärken und ausruhen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Tag der Arbeit im Haus Natur und Umwelt
Location
Haus Natur und Umwelt
Beginn
1. Mai 2026 10:00 Uhr
Eintritt
2 Euro pro Runde für das Ponyreiten, Ticketverkauf am Eintritt

Haus Natur und Umwelt

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Adresse
An der Wuhlheide 169
12459 Berlin

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Aktualisierung: 22. April 2026