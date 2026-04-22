Tag der Arbeit im Haus Natur und Umwelt

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Kinderbauernhöfe
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
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Zum Tag der Arbeit lädt das Haus Natur und Umwelt Familien und Kinder ein. Die Besucher:innen haben dort die Gelegenheit, die Tiere zu besuchen, die Natur zu entdecken und auf einem Pony zu reiten.
Den Tag der Arbeit können Familien und Kinder im Haus Natur und Umwelt verbringen. Die Besucher:innen haben die Gelegenheit, Zeit bei den Tieren zu verbringen oder einen Spaziergang in der Natur zu unternehmen. Von 14 bis 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, auf einem Pony zu reiten. Helme gibt es vor Ort. Außerdem können sich die Familien und Kinder im Waldcafé stärken und ausruhen.
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