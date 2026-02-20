Spiele mit Musik und Bewegung

Kinder und Erwachsene entdecken in einem Workshop im Exploratorium die Welt der Klänge. Mit einfachen Spielen erkunden sie diese. Dabei verbinden die Teilnehmer:innen Musik, Bilder, Geschichten und Bewegung. Und kreieren kleine Stücke miteinander. Die Teilnehmer:innen können zu dem Workshop ihre eigenen Instrumente mitbringen.