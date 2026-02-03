Kuscheltierübernachtung in der Bibliothek

Zusammen mit ihren Kuscheltieren erleben Kinder ab vier Jahren in der Gottfried-Benn-Bibliothek ein vielseitiges Programm: Das Künstlerduo Felix Isenbügel und Arne Assmann präsentiert die Bühnenshow und Mitmach-Lesung “Schlaf schön Schaf – Orchester der Träume”. Dazu gibt es viele Lieder und besondere Überraschungen. Danach nehmen die Kinder von ihren Kuscheltieren Abschied, da diese die Nacht in der Bibliothek verbringen. Am nächsten Tag holen sie ihre Kuscheltiere wieder ab. Um eine Voranmeldung wird gebeten.