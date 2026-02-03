Kuscheltierübernachtung in der Bibliothek

20. bis 21. Februar 2026

Elmo

Kinder kommen mit ihren Lieblingskuscheltieren in die Gottfried-Benn-Bibliothek und erleben ein vielseitiges Programm aus Bühnenshow und Lesung. Danach übernachten die Kuscheltiere in der Bibliothek.

Zusammen mit ihren Kuscheltieren erleben Kinder ab vier Jahren in der Gottfried-Benn-Bibliothek ein vielseitiges Programm: Das Künstlerduo Felix Isenbügel und Arne Assmann präsentiert die Bühnenshow und Mitmach-Lesung “Schlaf schön Schaf – Orchester der Träume”. Dazu gibt es viele Lieder und besondere Überraschungen. Danach nehmen die Kinder von ihren Kuscheltieren Abschied, da diese die Nacht in der Bibliothek verbringen. Am nächsten Tag holen sie ihre Kuscheltiere wieder ab. Um eine Voranmeldung wird gebeten.

Veranstaltung
Kuscheltierübernachtung mit Musik und Gutenachtgeschichte
Location
Gottfried-Benn-Bibliothek
Beginn
20. Februar 2026
Ende
21. Februar 2026
Eintritt
kostenlos
Ablauf
Das Programm beginnt am Freitag um 16.30 Uhr, die Abholung der Kuscheltiere ist am Samstag von 12 bis 14 Uhr
Infos und Anmeldung
berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf

Gottfried-Benn-Bibliothek

Adresse
Nentershäuser Platz 1
14163 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. Februar 2026