Kuscheltierübernachtung in der Bibliothek

Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
Kinder kommen mit ihren Lieblingskuscheltieren in die Gottfried-Benn-Bibliothek und erleben ein vielseitiges Programm aus Bühnenshow und Lesung. Danach übernachten die Kuscheltiere in der Bibliothek.
Zusammen mit ihren Kuscheltieren erleben Kinder ab vier Jahren in der Gottfried-Benn-Bibliothek ein vielseitiges Programm: Das Künstlerduo Felix Isenbügel und Arne Assmann präsentiert die Bühnenshow und Mitmach-Lesung “Schlaf schön Schaf – Orchester der Träume”. Dazu gibt es viele Lieder und besondere Überraschungen. Danach nehmen die Kinder von ihren Kuscheltieren Abschied, da diese die Nacht in der Bibliothek verbringen. Am nächsten Tag holen sie ihre Kuscheltiere wieder ab. Um eine Voranmeldung wird gebeten.
